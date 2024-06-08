Полиция наградит волонтеров, которые нашли пропавших в лесу детей

Пропавших Григория и Викторию Крепп в лесу сегодня ранним утром нашли четыре волонтера из Екатеринбурга. Это работники службы безопасности РМК Игорь Греков, Вадим Хасанов, Евгений Садритдинов и Виктор Крылов. Они получат награды от МВД за проявленные оперативность и профессионализм, сообщил пресс-секретарь свердловского Главка Валерий Горелых.

«В зону поиска они прибыли вчера, 7 июня. Сегодня в 05:00 на двух квадроциклах мужчины отправились на патрулирование. Каждые 200 метров останавливались и громко кричали, чтобы привлечь внимание заблудившихся ребят. В 06:15, примерно в 10 километрах от дачного участка, по дороге на лесовырубке они обнаружили шедших на шум брата и сестру. Потеряшки вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было. Их сильно искусали комары. Питались, как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали», – рассказал Валерий Горелых.

Один из волонтеров, нашедших детей, описал момент встречи: «Мы увидели на дороге детей, закричали им и остановились. Дети были босиком, грязные и голодные. Они попросили подвезти их до города, мы сказали, что приехали за ними. Напоили их водой, сразу одели и усадили на квадроцикл. Потому с трудом усадили их собак, и поехали обратно. Дети были спокойными, рассказывали нам историю о том, как ночевали в лесу, и что собаки несколько раз отгоняли от них волков».

Сейчас 12-летний Гриша и 10-летняя Вика находятся в палате интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы. К ним уже приехала их мама. С ребятами работает психолог, врачи проводит полный спектр обследований. Пока дети лежат в больнице, их собак временно приютили сотрудники полиции ОВД Байкалово, сообщил Горелых.

Напомним, 4 июня дети вместе с дедушкой отправились на рыбалку к реке Липка, но заблудились в лесу. Спустя сутки дед вышел к деревне один и рассказал, что разделился с внуками и потерял их из виду. В поисках детей были заняты около тысячи человек – сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и добровольцы. Ребят нашли спустя четверо суток. При этом расследование уголовного дела о причинах и условиях, способствовавших пропаже детей, продолжается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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