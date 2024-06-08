Врачи рассказали о состоянии детей, трое суток бродивших по лесу (ФОТО)

Гриша и Вика Крепп, которых сегодня ночью нашли в лесу волонтеры после трех суток поисков, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

«Дети госпитализированы в палату интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы в состоянии средней тяжести с признаками обезвоживания. С пострадавшими работает психолог. Проводится весь спектр обследований. Состояние здоровья детей на контроле специалистов ТЦМК», – сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. В больницу уже приехала мама детей.

Как уже сообщал «Новый День», 4 июня 12-летний Гриша и 10-летняя Вика вместе с дедушкой и двумя собаками породы бигль отправились на рыбалку к реке Липка, но заблудились в лесу. Спустя сутки дедушка вышел к деревне и поднял тревогу. Детей искали сотни людей – сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, волонтеры. Сегодня ночью Гришу и Вику нашли живыми. «Они найдены живыми. С ними находятся и их любимые четвероногие питомцы. Ребят уже накормили и передали бригаде скорой медпомощи для тщательного осмотра состояния здоровья. Спецоперации дан отбой», – рассказал рано утром 8 июня пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области полковник Горелых.

Накануне «Новый День» вспоминал другие случаи, когда поиски потерявшихся в лесу детей заканчивались благополучно.

Байкалово, Елена Владимирова

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