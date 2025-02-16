На Куйбышева до лета закроют движение по мосту из-за строительства тоннеля

В центре Екатеринбурга с 24 февраля по 10 июня рабочие закроют движение по мосту из-за строительства пешеходного тоннеля. Проезд ограничат по нечетной стороне улицы Куйбышева по направлению от улицы Горького к 8 Марта.

«Движение закрыто в связи с проведением работ по строительству пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева в районе моста через реку Исеть. Движение автотранспорта по четной стороне улицы Куйбышева, а также движение трамваев в обоих направлениях сохранится», – пояснили в пресс-службе мэрии.

Как ранее писал «Новый День», строительством тоннеля, длина которого составит 87 метров, занимается ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР). Подземный переход соединит две части набережной Исети – от дендропарка к пространству вдоль цирка и новой ледовой арены. Он станет дополнением к благоустроенному участку набережной Исети от улицы Куйбышева до Декабристов. Рядом с тоннелем появятся скамейки и урны, а внутри будут установлены камеры видеонаблюдения.

В ходе благоустройства территории рабочие уложат 12 тысяч квадратных метров нового покрытия, еще 15 600 кв. м займут зеленые насаждения. Протяженность благоустраиваемой территории – 1300 метров. Также в рамках строительства планируется переустроить инженерные сети и трамвайные пути на улице Куйбышева.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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