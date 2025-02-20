Будут пробки. Орлов напомнил о перекрытии моста на Куйбышева ради строительства тоннеля

Ради строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева ее придется временно перекрыть на участке от Горького до 8 Марта. Из-за этого на дорогах в центре города на этот период будут пробки, но надо потерпеть.

Об этом заявил сегодня на заседании Совета неравнодушных горожан мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Готовим общественное мнение заранее, потому что другого технического решения просто нет», – сказал он и заверил, что, если немного потерпеть, результат понравится всем.

Как ранее писал «Новый День», строительством тоннеля, длина которого составит 87 метров, занимается ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР). Подземный переход соединит две части набережной Исети – от дендропарка к пространству вдоль цирка и новой ледовой арены. Он станет дополнением к благоустроенному участку набережной Исети от улицы Куйбышева до Декабристов. Рядом с тоннелем появятся скамейки и урны, а внутри будут установлены камеры видеонаблюдения.

Ожидается, что движение будут ограничено с 24 февраля по 10 июня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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