В Парке сказов показали коня, которого сожгут на Масленицу (ФОТО)

В Парке сказов сожгут коня на Масленицу. Чучело сделали из соломы. Высота его составляет 9 метров. Монтаж конструкции уже идет.

В прежние годы в Арамили сжигали чучело в медицинской маске, Змея Горыныча, Жар-птицы.

Напомним, масленичная неделя начнется 24 февраля и закончится 2 марта. После нее начнется Великий пост, который в этом году окончится 20 апреля. Примечательно, что в этом году Пасха у православных и католиков пройдет в один день.

Екатеринбург, Елена Сычева

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