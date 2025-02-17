В Парке сказов показали коня, которого сожгут на Масленицу (ФОТО)

В Парке сказов сожгут коня на Масленицу. Чучело сделали из соломы. Высота его составляет 9 метров. Монтаж конструкции уже идет.
В прежние годы в Арамили сжигали чучело в медицинской маске, Змея Горыныча, Жар-птицы.
Напомним, масленичная неделя начнется 24 февраля и закончится 2 марта. После нее начнется Великий пост, который в этом году окончится 20 апреля. Примечательно, что в этом году Пасха у православных и католиков пройдет в один день.
Екатеринбург, Елена Сычева
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