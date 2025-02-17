«Это как с блондинкой и динозавром»: политологи оценили вероятность отставки Куйвашева

Сегодня утром в СМИ появилась информация о возможном скором уходе в отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. «Новый День» попросил политологов оценить, есть ли предпосылки для такого развития событий. По мнению экспертов, в пользу такой версии, по большому счету, говорит только один фактор – долгий срок пребывания губернатора на своем посту.

«Здесь ситуация, как в известном анекдоте про блондинку и динозавра. Какие шансы его встретить? 50% – или встречу, или нет, – сказал «Новому Дню» президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. – Конечно, Куйвашев пересидел на своем посту, 13 лет – это достаточно много. Это человек из команды Собянина, так что, если предполагается какой-то федеральный карьерный трек, то он будет связан с командой Сергея Семеновича».

Политтехнолог Илья Ананьев тоже отмечает, что со времени назначения свердловского губернатора прошло уже много лет. «Много времени прошло. Очень много событий случилось в стране. Усталость Евгения Владимировича. Вне привязки к Евгению Куйвашеву: ротация губернаторского корпуса не должна превышать 5-7 лет. По многим причинам. Мир быстро развивается, время создает в том числе и в региональной политике «подрывы», которые заставляют стремительно меняться, в том числе губернаторов. Не у всех получается. Ну и Кремлю надо думать о том, чтобы, когда закончится срок Евгения Куйвашева, дать региону выращенного, а не «проезжавшего» мимо или родившегося 30 лет назад в регионе ВРИО».

Политолог Илья Гращенков в своем телеграм-канале отмечает, что в Свердловской области наметилась некоторая тенденция к ротации регионального управления, связанная с приходом нового полпреда Жоги и уходом экс-полпреда Якушева: «После смены главы ХМАО начались разговоры о возможной замене и ряда других глав УрФО. Несмотря на то, что почти везде перевыборы глав прошли сравнительно недавно, пошли разговоры о возможном уходе главы Свердловской области. Если Куйвашев все-таки покинет регион – это будет означать окончательную потерю Урала «командой Собянина».

Напомним, сегодня газета «Ведомости» вышла с большой публикацией о скорой отставке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева со ссылкой на источники в администрации президента. Всю долгую карьеру губернатора его нет-нет да отправляли в отставку. «Новый День» подсчитал все соответствующие сообщения в официальных и неофициальных медиа. Оказалось, что губернатора «увольняли» больше сотни раз за последние 12 лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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