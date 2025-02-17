Куйвашева опять «отправляют» в отставку. Сколько раз это происходило за 12 лет

Газета «Ведомости» вышла с большой публикацией о скорой отставке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева со ссылкой на источники в администрации президента.

Всю долгую карьеру губернатора его нет-нет да отправляли в отставку. «Новый День» посчитал все соответствующие сообщения в официальных и неофициальных медиа. Оказалось, что губернатора «увольняли» уже несколько десятков, а может, и больше сотни раз за последние 12 лет.

2012 год

Отправлять в отставку Евгения Куйвашева стали чуть ли не сразу после того, как в конце мая 2012 года заксо наделило его полномочиями губернатора. Опросы показывали, что его считают временной фигурой в свердловской политике. К концу того же года заксо разрешило инициативным группам от 20 человек запускать механизм отставки губернатора.

2013 год

Впрочем, вслух и публично об отставке губернатора заговорили только в 2013 году. Так, во время бюджетного послания депутатам свердловского заксо у Куйвашева случилась перепалка с Андреем Альшевских, в то время занимавшим кресло депутата облпарламента. Он потребовал от губернатора дать слово, что тот уйдет в отставку, если ключевые для региона программы будут сокращены из-за растущего дефицита бюджета и госдолга. «Да, я готов уйти, если что-то пообещаю, но не сделаю», – сказал тогда Куйвашев.

Тогда же, в 2013-м, ходили слухи о борьбе за губернаторское кресло замглавы администрации руководителя региона Алексея Багарякова и председателя свердловского правительства Дениса Паслера. Параллельно с тем депутаты ЗССО начали сбор подписей за отставку губернатора, особенно активничали в истории с импичментом местные коммунисты, привлекая к процессу заводчан. Тогдашние представители КПРФ, например, Вячеслав Вегнер объясняли, что вопрос – не политический, а сугубо экономический: все происходило на фоне растущего госдолга.

Но уже тогда даже сами активисты посмеивались над количеством прогнозов о возможной отставке Куйвашева.

2014 год

Тем не менее, активные предположения на эту тему продолжились и в 2014-м, почти с начала года – причем прогнозисты делали ставки на март-апрель. Потом срок сдвинулся на лето. Но несмотря на падающий в тот момент рейтинг, ухода не произошло. Как и досрочных выборов (по аналогии с другими регионами). Но «прогнозисты» строили новые версии – теперь относительно 2015 года.

2015 год

Практически во всех случаях об отставке губернатора начинали говорить после того, как другие регионы прощались со своими главами. Вот и в 2015-м первые прогнозы появились после ухода сахалинского губернатора Александра Хорошавина на фоне претензий со стороны ОНФ, который имел вопросы и к Куйвашеву.

Потом отставку пытались инициировать «Патриоты России» во главе с Сергеем Ярутиным, собирая подписи. Прогнозы об уходе давали различные политологи и влиятельные медиа. Но все предположения так и оставались ими. Хотя некоторые продолжали гнуть эту линию. В итоге, как и прежде, прогнозисты «перенесли» отставку – еще на один год.

2016 год

Первые сообщения о возможной отставке стали появляться почти сразу после новогодних каникул, поводом стало недовольство «коммунальным» блоком. Плюс политологи отмечали длящийся конфликт с элитами. Тогда же своих постов лишились два губернатора, не справившиеся с расселением ветхого и аварийного жилья, что тоже подкрепило предположения о возможном уходе Куйвашева. Как и позиции в политологических рейтингах.

Параллельно с тем шли публикации в СМИ, подтверждающие слухи и предположения. Неожиданно отставкой губернатору грозил тогдашний детский омбудсмен Павел Астахов. Но больше всего об отставке заговорили после начала уголовного дела МУГИСО и Алексея Пьянкова, которого губернатор публично поддержал. Сомнений в возможности удержать пост добавлял отъезд главы региона за рубеж во время паводка на севере области. Но все прогнозы не сбылись. Снова.

2017 год

Об отставке губернатора громче всего заговорили в выборный год, когда у Куйвашева истекал первый срок полномочий. Поводов для разговоров добавляли и отставки у соседей. Равно как и попадание в различные «тайные» и явные списки. Добавляло дров в этот костер молчание Кремля по поводу кандидатуры будущего свердловского губернатора, а также положение Сергея Собянина.

Слухи прекратились только после того, как Владимир Путин принял отставку Куйвашева, тут же назначив его врио главы региона. Впрочем, прекратились ненадолго. Политологи снова заговорили о возможной ротации в пуле губернаторов после президентских выборов 2018 года.

2018 год

Год, который ознаменовался проведением в России чемпионата мира по футболу, был крайне спокойным с точки зрения прогнозов об отставке Куйвашева. Завершение давнего противостояния «город-область» принесло стабильность. И эксперты хоть и включали его в списки на вылет и негативные рейтинги, делали это, кажется, больше по инерции или по привычке, и, в основном, в начале года.

2019 год

С новой силой разговоры об отставке губернатора вспыхнули после того, как в Екатеринбурге разгорелся конфликт вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра. Экспертов и общественников тогда напрягло отсутствие официальной позиции областных властей. В ситуацию тогда пришлось вмешиваться президенту Владимиру Путину, что обрушило позиции Куйвашева в майских и летних рейтингах. Однако в конце концов, все разговоры сошли на нет.

2020 год

После внезапной отставки федерального правительства в начале 2020 года, слухмейкеры снова заговорили о возможном отъезде Евгения Куйвашева в Москву. Но эти слухи, по понятным причинам, быстро затихли: в Россию пришел Covid-2019.

Через некоторое время ситуация круто поменялась – и отправлять в отставку губернатора снова стали чаще. Но не в контексте повышения до федерального министра, а в контексте недовольства людей, особенно представителей малого и среднего бизнеса, «коронавирусными» указами. Проверка Росздравнадзора и критика Минздрава РФ заставила прогнозистов вернуться к теме разговоров о возможном уходе губернатора. Как и наводнение в Нижних Сергах. Так что в осенних рейтингах устойчивости глав регионов он оказался не на верхних позициях.

2021 год

Новая волна слухов в телеграм-каналах пришлась уже на весну 2021 года. Тогда она поднялась на фоне очередного «губернаторопада» в других регионах. Примечательно, что примерно с этого года подобные сообщения переместились из традиционных медиа в мессенджер Павла Дурова.

2022 год

В начале 2022 года, когда истекал второй срок Евгения Куйвашева, некоторые телеграмы снова было заговорили о неустойчивости губернатора, однако после объявления СВО эти сообщения практически сразу же сошли на нет. Новая волна предположений появилась в патриотических каналах на фоне перепалки с Владимиром Соловьевым, скорее всего, срежиссированной как часть избирательной кампании, но всерьез эти сообщения, кажется, никто не рассматривал. Также несколько сообщений появились на фоне отставки губернаторов других регионов, но и они быстро закончились.

2023 год

Уже по традиции после новогодних каникул телеграмеры заговорили об отставке Евгения Куйвашева. Слухи тогда были порождены в том числе резкой отменой ежегодной пресс-конференции по итогам предыдущего периода.

В течение всего года они циркулировали на фоне внезапно всплывающих сообщений то про Ельцин-центр, существование которого Z-блогеры ставят в вину свердловскому губернатору, то про переход Евгения Куйвашева на пост в одно из федеральных министерств.

2024 год

Наконец, с начала 2024 года телеграм-каналы и СМИ нет-нет да прогнозируют скорое увольнение главы региона. Особенно усилились эти слухи в апреле, когда готовилось формирование нового кабмина после президентских выборов. Второй раз в отставку губернатора «отправляли» в мае, когда стало известно о внеочередном заседании заксобрания Свердловской области. Тогда депутатам объявили срочный сбор, а телеграм-каналы стали намекать на переход губернатора в коммерческие структуры.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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