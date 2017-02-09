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Екатеринбург

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Публикации за 09.02.17

Какого Женю хочет Кремль и зачем Вексельбергу новое движение на Урале

Какого Женю хочет Кремль и зачем Вексельбергу новое движение на Урале

Официально по-прежнему не озвучено решение Кремля по поводу кандидата №1 в главы Свердловской области. Наблюдатели полагают, что рокировок не предвидится – Евгению Куйвашеву все-таки дадут карты в руки, но против него выйдет тяжелая артиллерия, поскольку Москве нужны настоящие выборы на Урале. И в этом ключе гарантий победы у согласованного кандидата не будет. Куйвашеву с его дефицитом харизмы придется включиться в реальную борьбу. Против кого и зачем – в материале NDNews.ru.

Инсайд «Ведомостей» об отставке пятерых глав регионов, внезапный отъезд Евгения Куйвашева в Москву продолжают будоражить воображение тех, кто следит за губернаторской кампанией в регионе. Выдвигаются самые фантастические версии того, какого кандидата согласует Кремль. Источники в администрации президента утверждают – торг еще идет, и Куйвашева пока не согласовали. Но согласуют с высокой долей вероятности. По крайней мере, сам он выражает горячее желание пойти на еще один срок, а первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, по слухам, сказал, что ему «безразлично, с кем из Жень работать».

Другой вопрос – сможет ли Куйвашев выиграть выборы в регионе, учитывая конкурентов? Как известно, накануне Навальному присудили пять лет условного срока по делу «Кировлеса». Статья, по которой он обвиняется, относится к категории тяжких (ч.4. ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата»), а потому лидер несистемной оппозиции сможет баллотироваться в президенты только через 15 лет (после того, как судимость будет погашена, должно пройти еще 10 лет). Соответственно, Кремлю нужен новый кандидат. И версия относительно Евгения Ройзмана, еще месяц назад звучавшая как бред, теперь уже не кажется такой нелепой. «Кремль хочет Ройзмана», – говорят источники в АП. Но его электоральную привлекательность перед президентской кампанией нужно проверить. Поэтому с большой долей вероятности он действительно будет баллотироваться в губернаторы Свердловской области. Как и обещал. Но уже не в пику Куйвашеву – война города и области затихла. А потому, что Кремлю нужен человек с либеральным флером, но системными убеждениями. В этом смысле Ройзман – идеальный партнер на выборах в 2018 году для Владимира Путина: победить он не сможет, но демократичность выборов продемонстрирует. Зная амбиции Ройзмана, можно предполагать, что такой расклад для него весьма привлекателен. Уже известны и возможные спонсоры президентской кампании мэра Екатеринбурга – это «Русская медная компания». Вести саму кампанию, возможно, будет консалтинговое агентство «Михайлов и партнеры».

Но Ройзман – кандидат в губернаторы это еще не все. Есть еще один интересант – глава «Реновы» Виктор Вексельберг, который готов выставить своего кандидата в главы региона. Учитывая интересы группы компаний в Свердловской области, свой губернатор будет не лишним. К тому же у г-на Вексельберга есть подходящий человек – это бывший председатель правительства Денис Паслер, который вынужденно покинул Белый дом минувшей осенью после реформы кабмина, проведенной Куйвашевым (бесспорно, затеянной с прицелом на выборы). Косвенно об активизации «Реновы» может свидетельствовать возвращение в повестку Дениса Носкова (по имеющейся информации, он в настоящее время является «рупором» Паслера), который накануне анонсировал проект «Законопослушный гражданин», в рамках которого экс-депутат намерен бороться с коррупцией в органах всех ветвей власти. Площадка для избирательной кампании действительно небезынтересная.

Напомним, ранее сообщалось также о возможном участии в губернаторской кампании , , , .

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.02.17

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