Какого Женю хочет Кремль и зачем Вексельбергу новое движение на Урале

Публикации за 09.02.17

Официально по-прежнему не озвучено решение Кремля по поводу кандидата №1 в главы Свердловской области. Наблюдатели полагают, что рокировок не предвидится – Евгению Куйвашеву все-таки дадут карты в руки, но против него выйдет тяжелая артиллерия, поскольку Москве нужны настоящие выборы на Урале. И в этом ключе гарантий победы у согласованного кандидата не будет. Куйвашеву с его дефицитом харизмы придется включиться в реальную борьбу. Против кого и зачем – в материале NDNews.ru.

Инсайд «Ведомостей» об отставке пятерых глав регионов, внезапный отъезд Евгения Куйвашева в Москву продолжают будоражить воображение тех, кто следит за губернаторской кампанией в регионе. Выдвигаются самые фантастические версии того, какого кандидата согласует Кремль. Источники в администрации президента утверждают – торг еще идет, и Куйвашева пока не согласовали. Но согласуют с высокой долей вероятности. По крайней мере, сам он выражает горячее желание пойти на еще один срок, а первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, по слухам, сказал, что ему «безразлично, с кем из Жень работать».

Другой вопрос – сможет ли Куйвашев выиграть выборы в регионе, учитывая конкурентов? Как известно, накануне Навальному присудили пять лет условного срока по делу «Кировлеса». Статья, по которой он обвиняется, относится к категории тяжких (ч.4. ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата»), а потому лидер несистемной оппозиции сможет баллотироваться в президенты только через 15 лет (после того, как судимость будет погашена, должно пройти еще 10 лет). Соответственно, Кремлю нужен новый кандидат. И версия относительно Евгения Ройзмана, еще месяц назад звучавшая как бред, теперь уже не кажется такой нелепой. «Кремль хочет Ройзмана», – говорят источники в АП. Но его электоральную привлекательность перед президентской кампанией нужно проверить. Поэтому с большой долей вероятности он действительно будет баллотироваться в губернаторы Свердловской области. Как и обещал. Но уже не в пику Куйвашеву – война города и области затихла. А потому, что Кремлю нужен человек с либеральным флером, но системными убеждениями. В этом смысле Ройзман – идеальный партнер на выборах в 2018 году для Владимира Путина: победить он не сможет, но демократичность выборов продемонстрирует. Зная амбиции Ройзмана, можно предполагать, что такой расклад для него весьма привлекателен. Уже известны и возможные спонсоры президентской кампании мэра Екатеринбурга – это «Русская медная компания». Вести саму кампанию, возможно, будет консалтинговое агентство «Михайлов и партнеры».

Но Ройзман – кандидат в губернаторы это еще не все. Есть еще один интересант – глава «Реновы» Виктор Вексельберг, который готов выставить своего кандидата в главы региона. Учитывая интересы группы компаний в Свердловской области, свой губернатор будет не лишним. К тому же у г-на Вексельберга есть подходящий человек – это бывший председатель правительства Денис Паслер, который вынужденно покинул Белый дом минувшей осенью после реформы кабмина, проведенной Куйвашевым (бесспорно, затеянной с прицелом на выборы). Косвенно об активизации «Реновы» может свидетельствовать возвращение в повестку Дениса Носкова (по имеющейся информации, он в настоящее время является «рупором» Паслера), который накануне анонсировал проект «Законопослушный гражданин», в рамках которого экс-депутат намерен бороться с коррупцией в органах всех ветвей власти. Площадка для избирательной кампании действительно небезынтересная.

Напомним, ранее сообщалось также о возможном участии в губернаторской кампании главы свердловского исполкома ОНФ Жанны Рябцевой, главы УВЗ Олега Сиенко, депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских, мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.02.17

Доступная среда по-уральски. На всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями в Екатеринбурге билеты стоят от 7 500 рублей. / Трем фигурантам дела кровавой «банды Тропиканки» продлили сроки ареста (ВИДЕО). / Телеком-эксперты дали 5 советов, как выбрать самый быстрый смартфон. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»