СМИ: у Куйвашева есть шансы сохранить свой пост еще на 5 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев останется на своем посту еще на пять лет, если в самое ближайшее время не произойдет что-то экстраординарное.

Газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники в администрации президента сообщает, что губернаторские отставки в этом году планировались на февраль. Но эти вопросы отошли на второй план в связи с началом военной спецоперации на Украине, и судьба губернаторов, которые готовятся к переизбранию, подвисла. Однако, как отмечает источник издания, последним месяцем, когда возможны кадровые перемены, станет апрель. «Позже уже технологически сложно завести губернатора в регион и провести нормальную избирательную кампанию», – считает он.

Напомним, на первый губернаторский срок Евгения Куйвашева назначали в 2012 году депутаты регионального заксо (по представлению президента). Он стал одним из последних назначенных губернаторов до возвращения прямых выборов. В 2017 году Куйвашев выиграл прямые выборы.

На вопросы о своем участии в сентябрьских выборах Евгений Куйвашев пока отвечает очень осторожно. Например, 13 января на пресс-конференции он заявил, что еще слишком рано говорить о его участии или неучастии в сентябрьских выборах главы региона, и подтвердил, что его решение будет зависеть от президента. «Время для выдвижения действительно еще не пришло. Безусловно, мнение президента нашей страны для меня очень-очень важно. Как придет время, все решения будут приняты», – заявил глава региона.

Как уже сообщал «Новый День», в Кремле до сих пор не приняли решения о том, что делать с губернаторскими выборами в сентябре этого года. Оба варианта – сохранить или отменить – имеют свои доводы и контраргументы. Впрочем, большинство прокремлевских источников склоняется к выводу, что избирательная кампания нужна как подтверждение стабильной ситуации в стране в неспокойное время.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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