Кремль еще не определился, что делать с губернаторскими выборами. Эксперты примеряют риски

В Кремле до сих пор не приняли решения о том, что делать с губернаторскими выборами в сентябре этого года. Оба варианта – сохранить или отменить – имеют свои доводы и контраргументы. Впрочем, большинство прокремлевских источников склоняется к выводу, что избирательная кампания нужна как подтверждение стабильной ситуации в стране в неспокойное время. «Новый День» попросил политологов высказать свое мнение на этот счет.

«Я не вижу весомых аргументов в пользу отмены выборов или изменения процедуры их проведения (имеется в виду непрямое избрание губернатора через парламент). Вчера у нас в Екатеринбурге прошли довыборы, и по их результатам видно, что предполагаемые лидеры получили поддержку избирателей. Каких-то внушительных экономических и политических оснований для отмены губернаторских выборов нет. Да, сейчас идет экономическая война с Западом. Но правительство России принимает беспрецедентные меры поддержки населения и бизнеса. Свердловская область как регион сейчас испытывает определенное давление, но при этом испытывает и подъем, так как принимаются меры поддержки не только в сфере промышленности, но и IT-технологий, электроники, перерабатывающих отраслей. Думаю, что к сентябрю наш регион займет ведущие позиции в импортозамещении и развитии экономики. А губернатор воспользуется дополнительными полномочиями и расширит меры социальной поддержки. Полагаю, что у действующего главы региона конкурентов особо и нет. Отменять выборы в этой ситуации нецелесообразно и политически не очень верно», – отметил политолог Анатолий Гагарин.

Впрочем, он согласился, что некоторые риски в проведении кампании по переизбранию Евгения Куйвашева губернатором Свердловской области есть. «Да, сейчас наблюдается падение благосостояния населения. Но я уверен, что к сентябрю эта ситуация будет выправлена и улучшена. Все будет компенсировано социальными льготами и субсидиями», – считает собеседник агентства.

Политтехнолог Алексей Швайгерт, который провел несколько успешных кампаний в Свердловской области, рассуждает более осторожно. «На мой взгляд, окончательного решения по поводу проведения выборов в сентябре федеральный центр еще не принял. Ситуация развивается в моменте, и, возможно, решение будет принято быстро, что называется, на коленке. Потому что есть внешнеполитический контур: ситуация на Украине, постоянное напряжение отношений с США, а сейчас добавилась ситуация в Нагорном Карабахе. И сейчас властям явно не до внутренней политики», – рассуждает эксперт.

В то же время переизбрание действующих губернаторов действительно может стать проблемой. «Мне сложно прогнозировать, как это будет. Я уже отмечал, что тема переносов выборов выглядела бы как минимум разумно, но она трансформировалась в идею отмены или видоизменения процедуры. Понятно, что к сентябрю среднестатистический россиянин уже будет понимать, сколько денег у него осталось в кошельке, увидит цены в магазинах, ассортимент товаров на полках, и этот прикладной аспект может повлиять на результаты выборов. В нынешней ситуации серьезной фильтрации информационного поля (когда в соцсетях и СМИ есть ограничения) выборы могут оказаться самым простым способом высказать недовольство властью. Этот риск очевиден. Недаром систему электронного голосования распространили на всю страну. С точки зрения контроля ДЭГ является такой темной шкатулкой с заводным механизмом. И уж если есть такая шкатулка, где можно сосредоточить голоса в поддержку основного кандидата, то зачем отменять выборы? Так что, на одной чаше весов сейчас лежит сохранение привычной системы выборов с подстраховкой в виде ДЭГ, а на другой – отказ от выборов вообще, что означает отказ от любого протестного голосования. Думаю, сейчас эта чаша колеблется ежесуточно», – отмечает Алексей Швайгерт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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