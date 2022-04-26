СМИ: Путин завтра решит судьбу прямых выборов губернаторов

На заседании Совета законодателей с участием президента России Владимира Путина, которое состоится в Санкт-Петербурге в среду, 27 апреля, могут поднять вопрос отмены прямых выборов губернаторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В заседании Совета законодателей, помимо главы государства, примут участие спикеры Госдумы и Совета Федерации, их заместители, главы комитетов обеих палат парламента, а также председатели законодательных собраний регионов. По данным собеседников издания, Владимир Путин в ходе мероприятия может высказать свое мнение относительно отмены прямых губернаторских выборов.

Как отметили источники, есть высокая вероятность, что прямые выборы губернаторов будут отменены, а вопрос выборов глав регионов отдадут на откуп региональным заксобраниям. Впрочем, один из источников уточняет, что прямые выборы глав регионов будут отменены только в 2022 году, а что будет дальше – неизвестно.

Еще один из возможных вариантов – главы регионов формально получат возможность решать вопрос о формате губернаторских кампаний на свое усмотрение, однако де-факто им рекомендуют прямые выборы отменить, отметил другой собеседник издания.

В марте газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Кремле сообщила, что намеченные на сентябрь этого года губернаторские выборы могут перенести или провести по другой схеме. Отмечалось, что окончательное решение об отказе от прямых губернаторских выборов еще не принято, но инициатива исходит от самих глав регионов – к этому их подталкивает складывающаяся экономической ситуация в связи с введением антироссийских санкций в ответ на военную операцию на Украине.

На Единый день голосования в сентябре 2022 года намечены прямые губернаторские выборы в четырнадцати регионах.

Напомним, практика отмены прямых губернаторских выборов губернаторов в России действововала в период с 2004 по 2012 год. Тогда главу региона предлагал президент, а утверждали кандидатуру депутаты заксобрания субъектов РФ. Эта модель по-прежнему работает в большинстве национальных республик и в регионах-«матрешках»: Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, которые входят в состав Тюменской и Архангельской областей соответственно.

Москва, Наталья Петрова

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