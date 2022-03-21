СМИ: в Кремле раздумывают об отказе от губернаторских выборов

Губернаторские выборы, намеченные на эту осень, могут перенести или провести по другой схеме. О том, что такая возможность может быть рассмотрена, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в администрации президента.

По данным издания, в таком варианте развития событий заинтересованы и сами губернаторы: в складывающейся экономической ситуации выборы могут стать для них слишком дорогим удовольствием. Не исключено, что регионам позволят поменять законодательство и восстановить голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании.

Финансовая причина – не единственная, которая волнует губернаторов. Возможные безработица, сокращение ассортимента продукции, дефицит товаров первой необходимости, рост цен могут негативно сказаться на настроениях граждан. «Народ сплотился вокруг президента, его рейтинг вырос. Но губернатор – не президент, и за пустые полки с сахаром вопросы у людей будут именно к нему»,– отмечает собеседник «Коммерсанта».

Как уже сообщал «Новый День», разговоры об отмене прямых выборов действительно идут. «Идея витает в воздухе, особенно сейчас. Такой вариант в законе прописан», – рассказывал агентству высокопоставленный источник из «Единой России».

Напомним, в 2017 году губернаторские выборы в Свердловской области обошлись в без малого полмиллиарда рублей. Расходы непосредственно областного избиркома были оценены в 44 млн 268 тысяч 326 рублей, территориальным и участковым избирательным комиссиям выделили еще 453 млн 721 тысячи рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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