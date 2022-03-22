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Вторник, 22 марта 2022, 12:44 мск

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Людмила Бабушкина – о «выборах» губернатора депутатами: «Для нас это не ново»

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина пока не слышала о возможной отмене прямых выборов губернатора, но напомнила, что опыт избрания главы региона у депутатов есть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом Людмила Бабушкина сообщила журналистам на брифинге в перерыве заседания заксо. «Я пока ничего об этом не знаю. Как только будет официальное решение, мы с вами будем об этом говорить. Мы с депутатами несколько раз принимали такое решение, для нас это не ново», – напомнила она.

Депутаты заксо избирали губернатора по представлению президента трижды: в 2005 году (Эдуард Россель), в 2009 (Александр Мишарин) и в 2012 (Евгений Куйвашев).

В 2022 году начали появляться прогнозы, что такой механизм будет возвращен – в том числе из-за затратности прямых выборов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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