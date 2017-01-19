Выборы губернатора обойдутся областному бюджету в 510 млн рублей

Публикации за 19.01.17

Избирательная комиссия Свердловской области утвердила смету расходов на выборы губернатора, назначенные на 10 сентября этого года.

Как сообщается в документе, опубликованном на сайте избиркома, расходы собственно ИКСО оценены в 44 млн 268 тысяч 326 рублей. Самые большие статьи – дополнительная оплата труда (16 млн рублей), начисления на нее (почти 4,5 млн), расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность (11 млн 775 тысяч), связь (5 млн 715 тысяч), приобретение предметов снабжения и расходных материалов 92 млн рублей), другие расходы – 3 млн 768 тысяч рублей.

Средства на проведение областных выборов для территориальных и участковых избирательных комиссий распределены в объеме 453 млн 721 тысячи рублей.

На финансирование непредвиденных расходов нижестоящих избирательных комиссий заложено 12 млн 160 тысяч рублей.

Постановление ИКСО направлено в министерство финансов области.

Напомним, что последний раз назад прямые выборы губернатора в области состоялись осенью 2003 года.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

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