Слух дня: в России могут вернуться к схеме непрямых выборов глав регионов

Плановые выборы глав субъектов РФ, намеченные на сентябрь, скорее всего, состоятся в срок, но может измениться их схема.

Говорят, что возможно распространение на другие регионы механизмов, которые действуют, в частности, в ХМАО-Югре и ЯНАО, где губернаторов выбирают депутаты окружных законодательных органов по представлению президента России (в Свердловской области такая система существовала до июня 2012 года). «Идея витает в воздухе, особенно сейчас. Такой вариант в законе прописан. Он позволяет, прежде всего, максимально сократить расходы на выборы», – поделился источник агентства.

Что касается муниципальных выборов, то они, насколько известно «Новому Дню», пройдут так же, как и в прошлые годы.

Напомним, в конце февраля эксперты говорили, что спецоперация на Украине может стать причиной для переноса единого дня голосования и продления полномочий глав регионов еще на пять лет. Уральский политтехнолог Алексей Швайгерт также не исключил, что идея о переносе выборов действительно рассматривается в Кремле. «Внешнеполитическая повестка сейчас забивает любую повестку кандидатов, в том числе согласованных кандидатов от власти. Поэтому я бы рассматривал сценарий переноса выборов как вероятный. Если вынести эту вероятность за скобки, то сейчас все заготовки кандидатов от власти смяты форс-мажором ситуации на Украине. И специалисты чешут голову, как выстраивать кампанию, потому что есть внешние факторы, на которые кандидаты не могут повлиять. Разъяснить избирателю последствия санкций еще можно, но убедить его, что все будет хорошо, будет очень трудно», – считает он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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