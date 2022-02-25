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Конфликт на Украине

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Пятница, 25 февраля 2022, 14:16 мск

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В России могут перенести выборы губернаторов из-за конфликта на Украине

Из-за военной операции на Украине в России могут перенести единый день голосования, а полномочия глав регионов – продлить еще на пять лет. Об этом «Новому Дню» сообщил источник в свердловском правительстве. Уральский политтехнолог Алексей Швайгерт также не исключил, что идея о переносе выборов действительно рассматривается в Кремле.

«Внешнеполитическая повестка сейчас забивает любую повестку кандидатов, в том числе согласованных кандидатов от власти. Очень сложно говорить с избирателем на языке агитации, когда есть военная напряженность в соседней стране, а курс валют скачет. Люди вряд ли будут слушать про программы развития и позитивные изменения, когда они парализованы страхом войны и ощущением катастрофы. Все эти факторы могут парадоксально сработать в негатив во время избирательной кампании. Поэтому я бы рассматривал сценарий переноса выборов как вероятный. Если вынести эту вероятность за скобки, то сейчас все заготовки кандидатов от власти смяты форс-мажором ситуации на Украине. И специалисты чешут голову, как выстраивать кампанию, потому что есть внешние факторы, на которые кандидаты не могут повлиять. Разъяснить избирателю последствия санкций еще можно, но убедить его, что все будет хорошо, будет очень трудно. И как сложится соотношение протестного и лояльного электората на сентябрьских выборах, если они все-таки состоятся, сейчас ни одна социология просчитать не сможет», – рассказал собеседник агентства.

Политолог Сергей Мошкин также заметил, что сейчас люди не думают о выборах. Социологи фиксируют в обществе рост напряженности, в том числе из-за ухудшения экономической ситуации. Но и сейчас пытаться просчитать возможную конфигурацию избирательной кампании никто не возьмется, потому что непонятно, чем закончится российско-украинский конфликт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / Выборы губернатора Свердловской области

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