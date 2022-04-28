Кремль о процедуре выборов губернаторов: «Решение может быть принято в ближайшие дни»

Решение о судьбе прямых выборов губернаторов в России может быть принято в ближайшие дни, сейчас идут консультации по этому вопросу. Об этом сообщил заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур.

«Пока еще в консультациях, вчера президент сказал, что мы должны давать населению право участвовать в этом. Хотя и тот, и другой вариант подразумевают участие: либо напрямую, либо через представителей. Когда будет окончательное решение, сказать не могу. Думаю, что в ближайшие дни», – сказал чиновник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

В марте газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Кремле сообщила, что намеченные на сентябрь этого года прямые выборы губернаторов могут перенести или провести по другой схеме. Отмечалось, что окончательное решение об отказе от прямых губернаторских выборов еще не принято, но инициатива исходит от самих глав регионов – к этому их подталкивает складывающаяся экономической ситуация в связи с введением антироссийских санкций в ответ на военную операцию на Украине.

РБК анонсировало, что вопрос об отмене прямых выборов будет поднят на заседании Совета законодателей с участием президента России Владимира Путина. Мероприятие состоялось накануне в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что Путин в ходе заседания может высказать свое мнение относительно отмены прямых губернаторских выборов.

Источники издания указывали, что есть высокая вероятность, что прямые выборы губернаторов будут отменены, а вопрос выборов глав регионов отдадут на откуп региональным заксобраниям. Речь идет о замене прямых выборов губернатора процедуров его назначения парламентом субъекта Федерации из числа кандидатур, представленных президентом России. Как сообщал «Новый День», эта идея обсуждается с начала спецоперации на Украине. Единства мнений нет ни среди законодателей, ни среди политологов.

Москва, Наталья Петрова

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