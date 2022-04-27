Сегодня регионы ждут заявления Путина о способе выбора губернаторов

Региональные законодатели, в том числе и свердловские, надеются сегодня услышать от президента Владимира Путина ответ на волнующий многих вопрос: сохранятся ли в России прямые всенародные выборы губернаторов.

Ожидается, что президент сегодня может поднять этот вопрос на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. В частности, об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов.

Идея назначать губернатора заксобранием из числа кандидатур, представленных президентом, обсуждается с начала спецоперации на Украине. Единства мнений нет ни среди законодателей, ни среди политологов.

Как уже сообщал «Новый День», на первый срок свердловского губернатора Евгения Куйвашева назначали в 2012 году депутаты регионального заксо (по представлению президента). Он стал одним из последних назначенных губернаторов до возвращения прямых выборов. В 2017 году Куйвашев выиграл прямые выборы.

На вопросы о своем участии в сентябрьских выборах 2022 года Евгений Куйвашев пока отвечает очень осторожно. Например, 13 января на пресс-конференции он заявил, что еще слишком рано говорить о его участии или неучастии в сентябрьских выборах главы региона, и подтвердил, что его решение будет зависеть от президента.

В Кремле до сих пор не дали ответа, что будет с губернаторскими выборами в сентябре этого года. Оба варианта – сохранить или отменить – имеют свои доводы и контраргументы. Впрочем, большинство прокремлевских источников склоняется к выводу, что избирательная кампания нужна как подтверждение стабильной ситуации в стране в неспокойное время. Отметим, что выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» завершится уже в конце этой недели, если сроки не будут продлены.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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