Уральцев просят ответить, кто им ближе – Куйвашев или Соловьев

В Свердловской области проводится социологический опрос, в рамках которого уральцы должны ответить, чью сторону в раздоре между телеведущим Владимиром Соловьевым и губернатором Евгением Куйвашевым они занимают, а заодно рассказать, кому из них доверяют люди и стоит ли главе региона вообще отвечать на выпады медийных личностей.

Источники «Нового Дня» предполагают, что этот опрос может быть заказан департаментом внутренней политики Свердловской области. Ранее высказывались предположения, что перепалка между Соловьевым и Куйвашевым может быть срежиссированной для яркого старта губернаторской кампании в регионе. Напомним, выборы главы Свердловской области пока не объявлены.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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