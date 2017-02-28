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Екатеринбург

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Публикации за 28.02.17

Над губернаторами снова нависла угроза отставок – Куйвашев опять в списке

Над губернаторами снова нависла угроза отставок – Куйвашев опять в списке

Как минимум трое губернаторов будут заменены в ближайшее время. Еще два десятка глав субъектов РФ могут лишиться постов в течение полутора лет. К такому заключению пришли политконсультанты «Бианки и партнеры» в своем докладе по результатам исследования промежуточных итогов февральской ротации глав регионов.

Отставки продолжатся с оглядкой на президентскую кампанию 2018 года. И в зоне риска, прежде всего, будут те, кто «наносит выборам ущерб своим рейтингом, невозможностью контролировать ситуацию в силу войны с элитными кланами», пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад. В пользу этого говорит то, что в регионах, где уже произошла замена губернаторов, «Единая Россия» показывала результаты ниже, чем в целом по стране.

По мнению «Бианки», еще до конца года будут отправлены в отставку приморский губернатор Владимир Миклушевский, самарский Николай Меркушкин и петербургский Георгий Полтавченко. Среди причин – низкие рейтинги и непопулярность у населения, конфликты с местными элитами, и т.д. В зоне риска находятся и главы других регионов – из-за конфликтов с представителями АП, скорого окончания срока полномочий, возраста, протестной активности в территориях, коррупционного фактора, и так далее.

Согласно докладу «Бианки», в течение полутора ближайших лет отставки могут произойти в 24 субъектах РФ, в их числе – Республика Алтай, Алтайский край, Нижегородская, Новосибирская, Архангельская, Орловская, Астраханская, Псковская, Белгородская, Саратовская, Волгоградская, Ивановская, Мурманская, Свердловская, Магаданская, Липецкая, Курская, Ульяновская области, Дагестан, Удмуртия, Якутия, Марий-Эл, Хакасия, Мордовия.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.02.17

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