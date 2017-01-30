Политконсультант Куйвашева предрек ему запрет Кремля на выборы?

Публикации за 30.01.17

В Свердловской области уже началась избирательная кампания-2017. Но Кремль пока не выбрал своего фаворита, который получит благословение на губернаторство в опорном краю державы. Инициативу проявил действующий глава региона, который пытается доказать свою лояльность и перспективность. Однако даже политконсультанты самого Евгения Куйвашева, похоже, сомневаются в том, что ему позволят пойти на выборы.

То, что в Кремле устали от неожиданностей на выборах глав регионов России, не секрет. Поэтому система отбора кандидатов в губернаторы, одобренных властями страны, периодически претерпевает изменения, устанавливаются более жесткие критерии. Об этом сегодня в своем «Телеграме» рассуждал политолог Леонид Давыдов. Небольшая ремарка – эксперта называют одним из консультантов действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По словам Давыдова, управление внутренней политики администрации президента РФ установило новую планку для глав регионов, которые хотят пойти на еще один срок. Теперь это 50%. Очевидно, имеется в виду количество голосов избирателей в регионе. «Этот минимальный рейтинг губернатор должен иметь на момент принятия решения. Теперь вы сами легко можете определить, кто пойдёт на выборы, а кто еще к этому не готов», – считает г-н Давыдов.

Разумеется, что положение в рейтинге можно исправить, если на это есть время и ресурсы. Важны и стартовые позиции. И вот с последними у Евгения Куйвашева как-то не задалось. Согласно исследованиям самых разных аналитических компаний, рейтинговых агентств и политических центров, дела нынешнего свердловского губернатора плохи. Например, в январе фонд «Петербургская политика» Михаила Виноградова и «Минченко консалтинг» поставили г-ну Куйвашеву диагноз «дефицит харизмы», свердловский губернатор оказался на дне рейтинга выживаемости глав регионов. В «Кремлевском рейтинге» Центра развития региональной политики Евгению Куйвашеву тоже отвели незавидную строчку – он получил оценку «3-», набрав только половину баллов из 100 возможных, и заработал рейтинг «С». Это по методологии ЦРРП означает «повышение прогноза по отставке».

Еще более показательную картину дало народное голосование на популярном екатеринбургском портале Е1 – участники опроса однозначно высказались за то, что области нужен другой губернатор (3650 голосов «против» него и только 460 «за»).

Екатеринбург, Елена Сычева

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