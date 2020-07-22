Слух дня: в Москве считают промахи Куйвашева, два записали, третьего – не простят

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил уже два тревожных звоночка из федерального центра. После третьего может последовать отставка. Как говорят слухмейкеры, действиями и реакциями главы региона на сложные ситуации, которые возникают в Свердловской области, крайне недовольны в Москве.

Очков Куйвашеву убавило происходящее с коронавирусом в Свердловской области. Ситуация, как подтвердила проверка Росздравнадзора, куда хуже, чем отчитывались региональные власти и чем заявлялось в официальных сводках статистики. Вмешиваться пришлось вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и главе минздрава РФ Михаилу Мурашко, который устроил разнос свердловским чиновникам на закрытом совещании в прошлую пятницу.

Не успели в «желтом доме» перевести дух после пятничной взбучки, как случилось новое ЧП – наводнение в Нижних Сергах, которое губернатор почему-то проигнорировал. Он отправился на отчет в заксо, где даже не обмолвился о происшествии. В итоге президент России Владимир Путин отправил на Урал разбираться с ситуацией главу МЧС Евгения Зиничева, хотя наблюдатели утверждают, что ЧП, к счастью, не было столь масштабным, чтобы привлекать к работе штаба по ликвидации последствий руководителя чрезвычайного ведомства. Лишь после известия о командировке Зиничева Куйвашев отправился в Нижние Серги, пообщался с жителями, осмотрел, как идут восстановительные работы, но сделал это поздно, что тоже заметили в Москве.

Третьего промаха, если такой случится, Куйвашеву уже не простят, и после него он может быть отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Екатеринбург. Другие новости 22.07.20

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