Слух дня: после выборов президента начнется «чистка» губернаторов

После выборов в марте 2018 года, где ожидается выдвижение и победа Владимира Путина, начнется новая волна кадровых перестановок в регионах. Говорят, что сразу после президентской кампании губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников покинет свой пост с переводом на новую должность. Хотя он и выиграл выборы с результатом 71%, работать в Севастополе ему не судьба, да он и сам не хочет, утверждают слухмейкеры.

Появились предположения, кто еще из глав регионов может досрочно прекратить полномочия. В «расстрельном» списке снова мелькает фамилия губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он руководит регионом с 2012 года, и на сентябрьских выборах, где впервые избирался губернатором, набрал 62% голосов. В федеральных СМИ результат сочли невыдающимся, а потому мало упоминали Куйвашева в отчетах о губернаторских выборах в регионах. Более того, на встрече Путина с новоизбранными губернаторами Евгению Куйвашеву досталось место практически на краю стола, а слова ему, судя по опубликованной на сайте Кремля стенограмме, не предоставили вовсе. Это породило новые слухи, что Евгению Куйвашеву недолго быть губернатором.

Впрочем, предположения об отставке свердловского губернатора циркулируют с завидной регулярностью. В многочисленных рейтингах политологов Куйвашев почти всегда оказывается в «зоне риска» и является твердым «середнячком».

Екатеринбург. Другие новости 15.11.17

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