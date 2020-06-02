Новое продление карантина на Урале обрушило на Куйвашева бурю негатива: «Вы издеваетесь над людьми. Пора в отставку»

Действия свердловского губернатора Евгения Куйвашева продолжают усиливать недовольство жителей области. Очередное продление режима самоизоляции еще на одну неделю и порция традиционных сожалений в инстаграме спровоцировали ответную реакцию – подписчики Куйвашева требуют его отставки. «Вы реально издеваетесь над людьми. Если Вы не справляетесь со своими полномочиями, может стоит покинуть пост губернатора Свердловской области»? – спрашивает alexandrapak88.

«Уважаемый, а можете себя изолировать от людей, чтоб никто не страдал от ваших Указов и распоряжений»? – предлагает seryi699_.

Часть подписчиков говорят, что губернатору стоит примерить ситуацию на себя. «Когда Вы уже откажитесь от своей зарплаты за 3 (уже) месяца? Может тогда Вы поймёте народ и снимите ограничения»? – пишет юзер ul.iana8312.

«Отдавайте-ка свою зарплату горожанам, вы ее все равно не отрабатываете. Этот же надо было продлить? Сейчас может еще год будет такая статистика, и что, люди по-вашему должны год сидеть без работы и денег? У вас вообще в голове картина реального мира имеется? Я в шоке», – подтверждает sekasss_.

Некоторые предлагают Куйвашеву вернуться в соседний регион. «Евгений Владимирович, Тюмень скучает по вам, не хотите поехать жить обратно на родину и покинуть пост губернатора, а мы без вас справимся, может жить нормально начнём», – пишет serhioalexis.

«Когда же вас уже в отставку отправят вы так надоели простым людям», – заключает nastiakurapova.

В комментариях под последним постом губернатора люди начинают договариваться об акциях протеста. «Ребят, а чо митинги когда будут? Куда идти, во сколько»? – спрашивает elenalaruba.

Некоторые просто сомневаются в компетенциях и знаниях Куйвашева. «Сказочный губернатор», – резюмирует stas_mas777.

«А вот и еженедельная порция сожалений: «Вы дохнете от голода или других болезней, на которые мы забили, вы разорены, у вас депрессия и рушится семья? Это все мелочи, главное, что вы не болеете коронавирусом, который, кстати, в большинстве своём переносится бессимптомно. По сути, это обычный ОРВИ, просто мы раздули из этого эпидемию. Но это не важно. Главное, что я пишу каждый день о том, как я о вас забочусь. Смерть от голода не так страшна – страшнее мне статистику испортить и потерять должность. Как всегда с сожалением из своей загородной резиденции, ваш губернатор! P.S. Кто выживет после этого садистского цирка – буду удивлен, напишите, как вы это сделали без денег», – пишет yuriysko.

Екатеринбург, Елена Сычева

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