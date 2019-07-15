24 российских губернатора попали в зону риска: десяти из них предстоят выборы

Сразу 24 российских губернатора оказались в «красной зоне» рейтинга устойчивости глав регионов и рискуют лишиться своих постов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в очередном докладе «Госсовет 2.0», подготовленном экспертами коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Согласно обновленному рейтингу, в зону риска попали десять действующих региональных глав из 16, которым предстоят выборы 8 сентября этого года. «Вероятность продолжения интенсивной кадровой ротации крайне высока, – говорится в комментариях к рейтингу. – Первый раунд отставок можно ожидать уже осенью. Интересно, что впервые на повторные выборы должны выйти два губернатора не от партии власти (С. Левченко от КПРФ и А. Островский от ЛДПР), их отставка через назначение нового врио пока кажется слишком скандальной, а сомнения в готовности кандидатов от партии власти к конкуренции с ними на выборах остаются». Хотя при этом иркутский и смоленский губернаторы значатся в списке руководителей, у которых высокий риск покинуть свои должности.

В Центральном федеральном округе в «красной зоне» оказались – глава Костромской области Сергей Ситников, Смоленской – Алексей Островский и Владимирской – Владимир Сипягин. В Приволжском округе самые серьезные риски у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, главы саратовского региона Валерия Радаева и руководителя Чувашии Михаила Игнатьева.

В Северо-Кавказском округе в «красную зону» также попали трое глава регионов: Махмуд-Али Калиматов (Ингушетия), Владимир Владимиров (Ставропольский край) и Рашид Темрезов (Карачаево-Черкессия). В Южном округе низкие оценки получили четыре губернатора: это Сергей Аксенов (Крым), Андрей Бочаров (Волгоградская область), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край) и Бату Хасиков (врио главы Калмыкии). В Уральском округе в зоне риска оказались двое: это глава ХМАО Наталья Комарова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В Сибирском федеральном округе эксперты ниже всего оценили шансы остаться в своих кабинетах у главы Иркутской области Сергея Левченко и врио главы Алтая Олега Хорохордина. На Дальнем Востоке – у глав Камчатского края Владимира Илюхина и Еврейской автономной области Александра Левинталя.

В Северо-Западном округе рискуют сразу пятеро: это Михаил Ведерников (Псковская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Сергей Гапликов (Коми), Олег Кувшинников (Вологодская область), Игорь Орлов (Архангельская область). Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов, которому предстоят выборы 8 сентября, оказался в рейтинге в «желтой зоне», но от попадания в «красную» его отделяет только 1 балл.

Что касается врио глав регионов, то их эксперты оценили и по уровню качества политического менеджмента. Уверенный политменеджмент с оценкой в 4 балла демонстрируют Радий Хабиров (Башкортостан) и Александр Осипов (Забайкальский край). Стандартный, на 3 балла, оказался у самой многочисленной группы: это Роман Старовойт (Курская область), Вадим Шумков (Курганская область), Денис Паслер (Оренбургская область), Андрей Чибис (Мурманская область) и Алексей Текслер (Челябинская область).

Слабый политический менеджмент (на 2 балла) подкашивает позиции врио глав Липецкой области Игоря Артамонова, Сахалинской области – Валерия Лимаренко, Кабардино-Балкарии – Казбека Кокова и врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Группа очень слабого политменеджмента (1 балл): Бату Хасиков (Калмыкия) и Олег Хорохордин (Республика Алтай).

Эксперты затруднились оценить по этому критерию недавно назначенных врио глав регионов – в их числе Игорь Бабушкин (Астраханская область), Махмуд-Али Калиматов (Ингушетия) и Михаил Развожаев (Севастополь).

«Политменеджмент действующих глав регионов оценен следующим образом: Андрей Бочаров (Волгоградская область) – группа стандартного политменеджмента (3 балла), Владимир Владимиров (Ставропольский край) – группа слабо отлаженного политменеджмента (2 балла) и Олег Кувшинников (Вологодская область) – очень слабый политический менеджмент. Ключевой фактор, определяющий неустойчивость инкумбентов перед электоральным циклом – сохранение запроса на обновление политики», – говорится в докладе «Минченко консалтинг».

Рейтинг устойчивости губернаторов («Госсовет 2.0») создается путем сложения оценок, данных каждому главе региона по 9 критериям. В их числе – поддержка внутри «Политбюро 2.0», наличие под управлением большого проекта, экономическая привлекательность региона, срок до момента окончания полномочий, наличие у губернатора уникального позиционирования и качество политического менеджмента. Штрафы начисляются за наличие у главы региона конфликтов на федеральном или региональном уровне, а также за вмешательство силовиков и аресты в команде губернатора.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.07.19

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