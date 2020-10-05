Евгения Куйвашева назвали самым неустойчивым губернатором в УрФО (ФОТО)

Евгений Куйвашев оказался на самой нижней строчке среди губернаторов Уральского федерального округа по версии «Минченко консалтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Свердловской области заработал только 11 баллов, причем за позиционирование он получил двойку, а за качество политического менеджмента – тройку. Тем не менее, сейчас Куйвашев еще удерживается в желтой зоне, тогда как попадание в красную может говорить о скорой отставке. В красную зону Куйвашев переместился в середине мая 2019 года, в разгар протестов в сквере у драмтеатра. Тогда же Евгений Минченко прокомментировал положение Куйвашева «Новому Дню»: «Конечно, ситуация, когда президент вынужден лично вмешиваться в разрешение местных конфликтов, существенно скажется на репутации Евгения Куйвашева. Губернаторам дана установка – старайтесь решать такие вопросы самостоятельно».

Позиции других уральских губернаторов существенно сильнее. Помимо Дмитрия Артюхова (ЯНАО), в зеленую зону рейтинга «Госсовет 2.0» вошла глава ХМАО-Югры Наталья Комарова. «Таким образом, теперь в обоих ключевых сырьевых регионах высший пост занимают главы с высокой политической устойчивостью, что значимо для дальнейшей реализации крупных инвестиционных проектов в добывающей отрасли. Алексей Текслер (Челябинская область) повысил качество политического менеджмента – губернатор возглавил партийный список «Единой России», что позволило партии власти существенно нарастить электоральный рейтинг в регионе», – комментируют составители рейтинга.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 05.10.20

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