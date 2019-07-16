Губернатор Куйвашев снова в зоне риска: регион сотрясают конфликты

Губернатор Свердловской области занял последнее место по УhФО в рейтинге устойчивости глав регионов по версии политолога Евгения Минченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у Куйвашева пять штрафных баллов – за конфликты в регионе, вышедшие на федеральный уровень, и уголовные дела в отношении подчиненных.

Напомним, в красную зону Куйвашев переместился в середине мая, в разгар протестов в сквере у драмтеатра. Тогда же Минченко прокомментировал положение Куйвашева «Новому Дню»: «Конечно, ситуация, когда президент вынужден лично вмешиваться в разрешение местных конфликтов, существенно скажется на репутации Евгения Куйвашева. Губернаторам дана установка – старайтесь решать такие вопросы самостоятельно».

Кроме скандала со сквером, репутацию губернатору подпортил его представитель в Южном управленческом округе Михаил Астахов, которого судят за получение взятки. По версии следствия, в 2014 году Астахов получил взятку от представителя строительной фирмы за подписание актов о приемке выполненных работ по двум муниципальным контрактам – на строительство детского сада и двух жилых домов. При этом часть работ фактически не была выполнена, однако деньги за них подрядчик получил. По данным следствия, в общей сложности Астахов получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму свыше 5 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе автомобиль Toyota-Venza. Прокурор запросил для Астахова 8 лет лишения свободы условно. Приговор огласят 22 июля.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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