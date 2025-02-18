«Ночь музеев – 2025» будет посвящена защитникам Отечества

Организаторы «Ночи музеев в Екатеринбурге» приглашают принять участие в фестивале музеи, галереи, выставочные пространства.

До 14 марта 2025 года учреждения могут подать заявку на участие с помощью специальной формы по ссылке https://nmekb.ru/participants/.

В этом году «Ночь музеев» будет посвящена защитникам Отечества. Специальные программы будут объединены главной темой – «Герои» и направлены на сохранение исторической памяти и укрепления духовно-нравственных ценностей в России.

«Ночь музеев в Екатеринбурге» в 2025 году состоится в 19-й раз. Событие курирует городской департамент культуры.

Как уже писал «Новый День», в 2024 году «Ночь музеев» посетили около 70 тысяч человек. Основная программа продолжалась до двух часов ночи. Самой популярной площадкой стал Дом Качки – главное здание Музея истории Екатеринбурга, где можно было увидеть выставку мотоциклов и станцевать бачату. Здесь побывали 7940 человек. Арт-объекты, перформансы и световые инсталляции от театра «Провинциальные танцы» на площадке бывшего кинотеатра «Колизей» собрали 3894 гостей. Также в тройке лидеров по посещаемости – выставочный зал «Бажова, 124а», еще одна площадка Музея истории Екатеринбурга – 3592 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube