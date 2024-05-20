Ночь музеев в Екатеринбурге посетили 70 тысяч человек

Мероприятия проекта «Ночь музеев» в этом году посетили около 70 тысяч человек. Основная программа продолжалась до 2 часов ночи.

Как сообщают организаторы, самой популярной площадкой среди посетителей Ночи музеев стал Дом Качки – главное здание Музея истории Екатеринбурга, где можно было увидеть выставку мотоциклов и станцевать бачату. Здесь побывали 7940 человек. Арт-объекты, перфомансы и световые инсталляции от театра «Провинциальные танцы» на площадке бывшего кинотеатра «Колизей» собрали 3894 посетителей. Также в тройке лидеров по посещаемости – выставочный зал «Бажова, 124 А», еще одна площадка Музея истории Екатеринбурга – 3592 посетителей.

Следующие самые посещаемые площадки «Ночи музеев в Екатеринбурге – 2024» распределились таким образом: Ельцин Центр (3200 посетителей), Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (3019 человек), Музей природы (2800 посетителей) и культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» (2657 человек).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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