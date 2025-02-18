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Вторник, 18 февраля 2025, 12:41 мск

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Попадающую под снос пятиэтажку на ул. Заводской расселят в этом году

Пятиэтажный дом на ул.Заводской, 30, который мешает планам по расширению улицы Татищева, расселят к сентябрю, а снесут, вероятно, до конца 2025 года.

Такое заявление сделал на круглом столе в ИД «Коммерсант-Урал» вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. По его словам, жильцам предложили слишком низкую цену за их квартиры, поэтому начались судебные разбирательства. Сейчас на компенсацию выделены дополнительные средства.

Напомним, в феврале 2023 года, комментируя ситуацию с расселением этого дома, Рустам Галямов заявил, что это «небыстро»: «Порядка 30 соглашений уже направлено жителям, к июню эта работа будет завершена. В прошлом году часть квартир уже была выкуплена. Работа продолжиться и в этом, и в следующем году. Не все так просто».

Как ранее писал «Новый День», улицу Татищева планируют расширить до шести полос и продлить в таком варианте до трамвайного кольца. Для этого придется снести рынок на пересечении Татищева и Заводской, а также некоторые жилые дома. Постановление об изъятии для муниципальных нужд земель и домов было подписано в 2022 году. Согласно документу, под снос пойдут трехэтажная сталинка на ул. Заводской, 15а/3, а также пятиэтажная хрущевка на Заводской, 30. Из областного бюджета на эти цели выделили 100 миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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