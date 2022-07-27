На расселение жилых домов на ВИЗе выделили 100 миллионов: на их месте пройдет дорога

Чтобы расширить улицу Татищева до шести полос, придется снести часть хрущевки, сталинку, частный сектор и рынок в Верх-Исетском районе. На эти цели из областного бюджета уже выделили 100 миллионов рублей, рассказал сегодня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он не исключил, что с некоторыми жильцами придется судиться, если они не захотят добровольно передать имущество в муниципальную собственность.

Напомним, постановление об изъятии для муниципальных нужд земель и домов на улице Заводской и Татищева было принято еще в начале года. Согласно документу, для строительства улицы Татищева (от Красноуральской до Викулова) и ее расширения нужно снести несколько домов, в том числе жилых. В частности речь идет о трехэтажной сталинке на ул. Заводской, 15а/3, а также о части пятиэтажной хрущевки на Заводской, 30.

Сегодня во время объезда Верх-Исетского района мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что из областного бюджета на эти цели выделили 100 миллионов рублей. По словам градоначальника, собственники квартир, домов и нежилых помещений уже получили уведомления об изъятии помещений для муниципальных нужд, проведена ревизия. Сейчас с владельцами жилья идут переговоры.

Также Орлов рассказал, что рынок на пересечении Заводской и Татищева «частично стихийный», там много самостроев. И если владельцы не захотят добровольно их убрать, мэрия готова судиться.

Когда именно начнется выкуп жилья и снос домов, мэр не уточнил. Заметил лишь, что работы по расширению Татищева в этом году точно не стартуют, потому что процесс изъятия земли и квартир долгий.

Далее на ВИЗе планируют реконструировать улицу Кирова с выносом разворотного трамвайного кольца и благоустройством площади Субботников и набережной Верх-Исетского пруда. «На первом этапе предполагается вынос разворотного трамвайного кольца с новой организацией движения, остановочными пунктами и строительством диспетчерской. Во время расширения улицы Кирова на участке от Долорес Ибаррури до Плотников будут построены велодорожки и проведено благоустройство тротуаров», – сообщили в мэрии.

Правда, подобный проект еще в 2020 году инициировал бывший мэр Александр Высокинский, но за два года никакой работы проделано не было.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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