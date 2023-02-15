Проектирование улицы Татищева, ради расширения которой снесут жилые дома, начнется в ближайшее время

Конкурс на проектирование улицы Татищева, которую планируют расширить до шести полос, мэрия Екатеринбурга объявит в марте. Для строительства дороги придется сносить жилые дома. Некоторые жители уже получили соглашения.

«В марте мы планируем отыграть конкурс на проектирование. Работа эта ведется, – рассказал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов на круглом столе «КоммерсантЪ-Урала». – Что касается вопроса выкупа жилых домов и квартир, это небыстро. Самый большой дом там – это пятиэтажный на Заводской, 30. Порядка 30 соглашений уже направлено жителям, к июню эта работа будет завершена. В прошлом году часть квартир уже была выкуплена. Работа продолжиться и в этом, и в следующем году. Не все так просто».

Как ранее писал «Новый День», улицу Татищева планируют расширить до шести полос и продлить в таком варианте до трамвайного кольца. Для этого придется снести рынок на пересечении Татищева и Заводской, а также некоторые жилые дома. Постановление об изъятии для муниципальных нужд земель и домов было подписано в 2022 году. Согласно документу, под снос пойдут трехэтажная сталинка на ул. Заводской, 15а/3, а также пятиэтажная хрущевка на Заводской, 30. Из областного бюджета на эти цели выделили 100 миллионов рублей.

В перспективе мэрия Екатеринбурга планирует реконструировать улицу Кирова с выносом разворотного трамвайного кольца и благоустройством площади Субботников и набережной Верх-Исетского пруда. Правда, подобный проект еще в 2020 году инициировал бывший мэр Александр Высокинский, но за два года никакой работы проделано не было.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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