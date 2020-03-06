Власти Екатеринбурга возьмутся за благоустройство Верх-Исетского пляжа и площади Субботников

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории под реконструкцию улицы Кирова в Верх-Исетском районе. Участок для будущего благоустройства начинается от улицы Долорес Ибаррури и заканчивается на улице Плотников. В проекте должна быть предусмотрена реконструкция трамвайного кольца, площади Субботников и набережной Верх-Исетского пруда.

«Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений поручено подготовить техническое задание на разработку проектов и осуществлять прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что готовый проект будет вынесен на заочные общественные обсуждения, которые проводятся на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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