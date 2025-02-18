российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 февраля 2025, 15:13 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Представитель Верховного суда поздравил Академический район с новым Дворцом правосудия

Фото: ДИП Свердловской области

Заместитель гендиректора судебного департамента при Верховном суде РФ Егор Игнащенко высоко оценил здание Академического районного суда в Екатеринбурге, которое будет торжественно открыто завтра, 19 февраля.

Как сообщили в ДИПе, возможность строительства современных комплексов зданий судов в других районах Екатеринбурга стала темой рабочей встречи Егора Игнащенко и губернатора Евгения Куйвашева.

Егор Игнащенко отметил, что опыт создания Академического районного суда – нового суда с нуля – является первым в истории новой России.

«Строительство зданий и районного суда, и мировой юрисдикции способствовало тому, что вопрос судебной защиты граждан и организаций в Академическом районе полностью закрыт», – добавил заместитель генерального директора судебного департамента при Верховном суде РФ.

Как уже писал «Новый День», дворец правосудия в Академическом районе включает два корпуса высотой три и четыре этажа, где разместятся 10 участков мировых судей и 30 залов заседаний. Всего на строительство здания суда было направлено более 2,6 млрд рублей из областного бюджета. Первый камень в здание суда в самом молодом районе Екатеринбурга был заложен в ноябре 2023 года, строительство завершено в декабре 2024 года.

Академический стал первым в современной истории России вновь созданным судом и восьмым районным судом Екатеринбурга. Он откроет двери для посетителя 28 февраля.

Закон о создании нового суда в июле 2023 года подписал президент России Владимир Путин. И уже в ноябре в Академическом прошла торжественная церемония начала строительства.

Здание суда – первое в будущем административном квартале, расположенном на пересечении улицы Вильгельма де Геннина и проспекта Сахарова, где будут построены ЗАГС, районное управление социальной политики и филиалы других ведомств.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Ссылки по теме

Здание Академического районного суда торжественно откроют 19 февраля

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,