Представитель Верховного суда поздравил Академический район с новым Дворцом правосудия

Заместитель гендиректора судебного департамента при Верховном суде РФ Егор Игнащенко высоко оценил здание Академического районного суда в Екатеринбурге, которое будет торжественно открыто завтра, 19 февраля.

Как сообщили в ДИПе, возможность строительства современных комплексов зданий судов в других районах Екатеринбурга стала темой рабочей встречи Егора Игнащенко и губернатора Евгения Куйвашева.

Егор Игнащенко отметил, что опыт создания Академического районного суда – нового суда с нуля – является первым в истории новой России.

«Строительство зданий и районного суда, и мировой юрисдикции способствовало тому, что вопрос судебной защиты граждан и организаций в Академическом районе полностью закрыт», – добавил заместитель генерального директора судебного департамента при Верховном суде РФ.

Как уже писал «Новый День», дворец правосудия в Академическом районе включает два корпуса высотой три и четыре этажа, где разместятся 10 участков мировых судей и 30 залов заседаний. Всего на строительство здания суда было направлено более 2,6 млрд рублей из областного бюджета. Первый камень в здание суда в самом молодом районе Екатеринбурга был заложен в ноябре 2023 года, строительство завершено в декабре 2024 года.

Академический стал первым в современной истории России вновь созданным судом и восьмым районным судом Екатеринбурга. Он откроет двери для посетителя 28 февраля.

Закон о создании нового суда в июле 2023 года подписал президент России Владимир Путин. И уже в ноябре в Академическом прошла торжественная церемония начала строительства.

Здание суда – первое в будущем административном квартале, расположенном на пересечении улицы Вильгельма де Геннина и проспекта Сахарова, где будут построены ЗАГС, районное управление социальной политики и филиалы других ведомств.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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