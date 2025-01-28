Здание Академического районного суда торжественно откроют 19 февраля

Академический районный суд Екатеринбурга начнет работу 28 февраля 2025 года, а торжественное открытие здания состоится 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

На сегодняшний день штат Академического районного суда сформирован более чем на две трети. Указами президента России назначено 16 из 20 судей. Академический стал первым в современной истории России вновь созданным судом и восьмым районным судом Екатеринбурга.

Как уже сообщал «Новый День», четырехэтажное здание суда, которое начали строить в ноябре 2023 года, было возведено в рекордные сроки – всего за год, вместо запланированных двух.

Закон о создании нового суда в июле 2023 года подписал президент России Владимир Путин. И уже в ноябре в Академическом прошла торжественная церемония начала строительства.

Здание суда – первое в будущем административном квартале, расположенном на пересечении улицы Вильгельма де Геннина и проспекта Сахарова, где будут построены ЗАГС, районное управление социальной политики и филиалы других ведомств.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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