Дворец правосудия в Академическом сдадут в конце года (ФОТО)

Четырехэтажное здание суда, которое начали строить в ноябре 2023 года, будет сдано в рекордные сроки – всего за год, вместо запланированных двух.

По словам строителей, возведение зданий суда идет без отставания от сроков и четко по графику. Монолитные работы завершены на 100%, прокладка инженерных сетей выполнена на 45%, полным ходом идут внутренние работы. Как рассказали в строительной компании, возводящей административное здание, рабочие готовы в ближайшее время приступить к отделке помещений.

Закон о создании нового суда в июле 2023 года подписал президент России Владимир Путин. И уже в ноябре в Академическом прошла торжественная церемония начала строительства.

Здание суда – первое в будущем административном квартале, расположенном на пересечении улицы Вильгельма де Геннина и проспекта Сахарова, где будут построены ЗАГС, районное управление социальной политики и филиалы других ведомств.

Планируется, что в новом комплексе разместятся 10 участков мировых судей и 30 залов судебных заседаний. Работать здесь будет 20 федеральных судей и более 50 сотрудников аппарата. Архитектурным решением предусмотрено, что разноэтажные здания будут наминать чаши весов Фемиды. При проектировании были предусмотрены раздельные входы, парковки для спецтранспорта, помещения для работы коллегии присяжных. Создание нового суда в Академическом позволит равномерно распределить нагрузку между ним и другими районными судами – Ленинским и Верх-Исетским, куда сейчас обращаются жители района.

Добавим, что Академический, основателем которого является АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), официально стал восьмым районом Екатеринбурга 1 октября 2021 года. Создатели новой территории города следят не только за строительством жилых кварталов, но и за развитием социальной инфраструктуры: дорог, детсадов, школ и поликлиник. Сейчас население Академического района, как административной единицы, превышает 120 тыс. человек. И, как планирует девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое», со временем число жителей увеличится до 350 тыс. человек.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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