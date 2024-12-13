Евгений Куйвашев направил на строительство Академического райсуда 1,9 млрд рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил свыше 2 млрд рублей на завершение строительства суда в Академическом и на вторую очередь «Дацюк-арены».

Как сообщили в ДИПе, 1,9 миллиарда рублей в виде межбюджетного трансферта будут направлены Екатеринбургу на здание суда в Академическом районе. Дворец правосудия включает два корпуса высотой три и четыре этажа, где разместятся 10 участков мировых судей и 30 залов заседаний. Строители возводят объект в рекордные сроки – за год вместо запланированных двух.

352 миллиона рублей дополнительно будут направлены в виде субсидии Екатеринбургу на строительство второй очереди «Дацюк-арены». В новом здании разместятся трансформируемое ледовое поле, жилой блок для спортсменов на 48 комнат, столовая, отделение проката коньков. Сегодня строительная готовность объекта составляет 96%.

Как уже писал «Новый День», эти расходы были учтены при последней корректировке областного бюджета на 2024 год. Доходы региональной казны увеличили на 6,8 млрд рублей, до 428,9 млрд рублей, расходы – до 479,2 миллиарда. Верхний предел государственного долга снизили на 14 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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