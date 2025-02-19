ФАС: свердловские власти нарушили закон при приватизации акций Ирбитского молзавода

Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушение закона при подготовке к приватизации акций Ирбитского молочного завода.

Нарушение выразилось в недопущении к участию в аукционе ООО «Маслозавод Нытвенский» из Пермского края. «Общество добилось признания незаконными действий МУГИСО, которое не допустило ООО к торгам по продаже акций свердловского АО «Ирбитский молочный завод» из-за отсутствия данных о задатке. В итоге победителем конкурсной процедуры стало столичное АО «Смартпроект». Комиссия ФАС согласилась, что фактически задаток 134,748 млн руб. был внесен, но итоги торгов антимонопольный орган отменять не стал. По мнению юристов, правовых оснований для обжалования итогов аукциона нет», – сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

Как уже сообщал «Новый День», в январе 2025 года 25% акций АО «Ирбитский молочный завод», принадлежащих Свердловской области, выкупила за 683 млн 846 тысяч рублей компания «Смартпроект», связанная с группой «Синара». И это была не первая подобная сделка: в 2023 году «Смартпроект» купил 49% акций Ирбитского молзавода за 1 млрд 175 млн 850 тысяч рублей.

Недавно правительство сообщило, что в 2025 году на модернизацию Ирбитского молочного завода потратят свыше 400 миллионов рублей. Инвестиционные проекты, которые реализуют на предприятии, предполагают реконструкцию и автоматизацию производства.

Ирбит, Елена Владимирова

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