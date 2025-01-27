Свердловская область продала еще 25% акций Ирбитского молзавода

Завершился аукцион по продаже 25% акций АО «Ирбитский молочный завод», принадлежащих Свердловской области. Как сообщает «Коммерсант», пакет акций выкупила за 683 млн 846 тысяч рублей компания «СмартПроект».

Напомним, в октябре 2024 года областное заксобрание одобрило продажу еще 25% акций Ирбитского молочного завода. После этого в собственности у региональных властей должно остаться только 26%. В 2023 году правительство Свердловской области продало 49% акций Ирбитского молочного завода. Пакет купило связанное с группой «Синара» акционерное общество «СмартПроект» за 1 млрд 175 млн 850 тысяч рублей.

На прошлой неделе областное правительство сообщило, что в 2025 году на модернизацию Ирбитского молочного завода потратят свыше 400 миллионов рублей. Инвестиционные проекты, которые реализуют на предприятии, предполагают реконструкцию и автоматизацию производства.

Ирбит, Елена Владимирова

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