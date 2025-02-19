В Академическом открылся созданный с нуля районный суд (ФОТО)

Сегодня в Академическом состоялась торжественная церемония открытия здания районного суда. Событие стало знаковым для страны: Академический районный суд – первый в современной России, созданный с нуля, а не путем реорганизации старых судов. Теперь жителям нового района не придется далеко ездить, если потребуется защитить свои законные права.

Среди почетных гостей на открытии были губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель комитета Государственной думы по законодательству Павел Крашенинников.

Поздравляя жителей Академического, Алексей Орлов особо подчеркнул: уникальность района – в его непрерывном развитии. «18 лет по историческим меркам – совсем небольшой срок. 18 лет назад был заложен первый камень в строительство Академического района. Сегодня он стал полноценным восьмым административным районом Екатеринбурга, – сказал глава города. – По меркам Российской Федерации, это один из единичных случаев. И я думаю, что мало построить жилье, недостаточно даже построить школы и детские сады – необходимо, чтобы в административном районе была вся необходимая инфраструктура. Сегодня мы открываем Академический районный суд, который построен в рекордно короткие сроки, позже в этом году мы получим здание районной администрации. Здесь формируется полноценный центр нового района».

Здание, построенное всего за один год, состоит из двух блоков для размещения 10 участков мировых судей и районного суда. Общая площадь – почти 17 тысяч квадратных метров, число залов судебных заседаний – 30. Ожидается, что суд приступит к работе 28 февраля.

Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов считает, что открытие нового здания суда в Академическом районе – это еще один важный шаг в развитии территории.

«Когда мы разрабатывали концепцию проекта «Академический», наша цель была не просто построить жилые кварталы, а создать полноценный район с развитой инфраструктурой. Появление здесь таких значимых объектов, как здание суда, подтверждает, что Академический развивается как самодостаточный район, в котором есть все необходимое для комфортной жизни. Рядом уже строится будущее здание администрации района, что станет логичным продолжением формирования здесь общественно-делового центра. Мы уверены, что Академический продолжит укреплять свой статус современного района, где сочетаются комфорт, безопасность и удобная городская среда», – отметил Сергей Ланцов.

Напомним, Академический – это первый мегапроект комплексного освоения территории на Урале. На сегодняшний день здесь построено 2,5 млн квадратных метров жилья, на которых проживают 150 тысяч человек. Еще 2 млн кв. м планируется возвести в ближайшие пять лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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