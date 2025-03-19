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Среда, 19 марта 2025, 09:18 мск

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В Академическом суде появился первый подсудимый (ФОТО)

Фото: Академический районный суд

Сегодня в Академическом районном суде началось рассмотрение первого уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, фигурант, Сергей Тарасов, обвиняется в краже аккумуляторных батарей с двух автомобилей, припаркованных в Академическом районе. С похищенным имуществом он скрылся. Потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 40 тысяч рублей. Судебное заседание отложено на 24 марта, 10:00.

Как уже сообщал «Новый День», торжественная церемония открытия суда состоялась 19 февраля. Событие стало знаковым для страны: Академический районный суд – первый в современной России, созданный с нуля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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