Мэрия пообещала увеличить зарплаты в Екатеринбургском лесничестве

Администрация Екатеринбурга готова выделить дополнительное финансирование городскому лесничеству на повышение зарплат сотрудников. Как сообщил вице-мэр Алексей Бубнов, соответствующий проект подготовят к майской корректировке бюджета.

Вопрос рассматривался на совместном заседании комиссий по городскому хозяйству и безопасности Екатеринбургской думы. Директор лесничества Александр Чубарков рассказал депутатам о кадровом дефиците: «У нас открыто 20 вакансий. Не хватает водителей и трактористов, работников лесного хозяйства. Средний возраст сотрудников – 55 лет. Работают одни пенсионеры, четыре человека ушли на СВО. Молодежь не идет к нам из-за низких зарплат. Те же механизаторы в ДЭУ получают в два раза больше, хотя работа и там, и в лесничестве почти одинаковая».

Минимальная зарплата в учреждении составляет 11 тысяч рублей. Чубарков добавил, что в прошлые годы лесничество выживало за счет внебюджетных доходов – в основном, это продажа хвойных саженцев из питомников. Но в 2023 году объемы этих доходов резко сократились, и денег стало не хватать. Теперь лесничество просит перевести часть внебюджетных ставок на бюджет (работа лесных сторожей), а в будущем рассмотреть вопрос о расширении штата учреждения.

Сейчас Екатеринбургское лесничество обслуживает Городское, Мало-Истокское, Чусовское и Широкореченское участковые лесничества общей площадью свыше 15 тысяч гектаров. В 2025 году в зону ответственности учреждения перейдет Парковое лесничество, от которого отказался Уральский лесотехнический госуниверситет. Кроме того, работники лесничества также отвечают за санитарное содержание 12 городских парков общей площадью 87,5 га.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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