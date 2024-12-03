Депутаты требуют увеличить финансирование Екатеринбургского лесничества. Мэрия отказывается

Городские депутаты потребовали от мэрии увеличить финансирование Екатеринбургского лесничества. В учреждении остро не хватает специалистов, привлечь новых сотрудников не получается из-за маленьких зарплат. Проблема становится особенно заметной в пожароопасный период.

Весной этого года депутаты выезжали на одну из станций городского лесничества. После этого мэрия согласилась дать учреждению дополнительно 14 миллионов рублей, в том числе 5 миллионов рублей – на расширение штата. Однако к зиме ситуация с кадровым дефицитом в лесничестве осталась прежней.

«Этот вопрос обсуждался в администрации неоднократно. Мы провели анализ предприятия. У них очень большой удельный вес доходов от предпринимательской деятельности. Поэтому мы предложили им направить те средства [на увеличение зарплат работников]. Имеющая штатная численность учреждения обеспечивается из бюджета в полном объеме. Более того, на следующий год мы заложили средства на приобретение техники для лесничества», – сообщила директор департамента финансов Анна Турунцева на бюджетных слушаниях в комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской думы.

Согласно проекту бюджета, для лесничества действительно закупят автоцистерны за 12 миллионов рублей. Кроме того, на сезонные мероприятия по предупреждению лесных пожаров в 2025 году заложено 15,4 миллионов рублей. В прошлом году было 27 миллионов рублей.

Депутаты остались недовольны ответом мэрии. «Там ситуация на грани «быть или не быть». Есть серьезный риск потерять специалистов. Задача учредителя – обеспечить зарплату на достойном уровне. А технику они могли купить и на свои деньги», – заявил первый вице-спикер Михаил Матвеев.

Вице-мэр Алексей Бубнов сообщил, что переговоры с департаментом финансов, не желающим давать деньги лесничеству, продолжатся. «Надеюсь, что при корректировке бюджета на 2025 года мы увеличим им штатное расписание. Но в этом году давать дополнительные деньги уже бессмысленно», – отметил чиновник.

Напомним, сложная обстановка с лесными пожарами в Екатеринбурге наблюдалась в 2023 году. Тогда в городских лесопарках произошло 33 природных возгорания. В лесничестве сообщали, что около 90% пожаров удалось потушить в первые сутки, однако рабочих рук катастрофически не хватало. Зимой 2024 года специалисты лесничества тушили торфяные пожары вокруг Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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