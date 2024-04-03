В Екатеринбурге потратят 27 миллионов рублей на борьбу с лесными пожарами

В Екатеринбурге началась подготовка к сезону лесных пожаров. По данным мэрии, в текущем году в городском бюджете заложено 27 миллионов рублей на борьбу с природными возгораниями, но чиновники надеются, что за счет профилактики эту сумму удастся сэкономить.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской думы, накануне депутаты из комиссии по безопасности побывали на одной из станций городского лесничества. Специалисты рассказали, что в лесах регулярно проводятся рейды, чтобы исключить поджоги. В этом году лесничество планирует пополнить парк техники гусеничным трактором, который поможет тушить очаги в труднодоступной местности.

Председатель комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин сообщил, что в 2024 году запланировано строительство трех пожарных водоемов – в поселках Изоплит, Исток и Шувакиш. Также чиновники готовят документацию для создания подземных резервуаров на станции Приисковой и в поселке Палкинский торфяник. Также до конца этого года планируется построить пожарное депо в поселке Шабровский, пока там организованы две добровольные пожарные дружины. На границах населенных пунктов уже начали прокладывать минерализованные полосы, которые могут остановить распространение огня.

Лесничие считают, что в большинстве случаев виновниками природных пожаров становятся люди. Даже обычная стеклянная бутылка, выброшенная в траву, из-за эффекта лупы может привести к возгоранию. Не говоря уже о неосторожном обращении с огнем отдыхающих на природе. Поэтому важна разъяснительная работа с населением.

По словам главы комитета благоустройства Тамары Благодатковой, в прошлом году на территории Екатеринбурга возникло 9 пожаров на общей площади 42 гектара. Екатеринбургское лесничество успешно справилось с этими возгораниями. Сотрудники также помогали тушить пожары в соседних муниципалитетах.

Напомним, пожароопасный сезон в Свердловской области объявлен с 5 апреля. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/823092.html

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube