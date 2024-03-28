Пожароопасный сезон на Урале начнется 5 апреля

Начало пожароопасного сезона в Свердловской области решено перенести с 10 на 5 апреля, когда начнется активное таяние снега. Как сообщает ДИП, такое решение приняло сегодня областное правительство.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил уделить особое внимание обустройству минерализованных полос вокруг деревень и сел, а также содержанию в порядке пожарных водоемов.

Областной минпром в ближайшее время проверит предприятия, которые занимаются деревообработкой – правильно ли они складируют продукцию и утилизируют отходы. Главам округов поручили создать комиссии по обследованию приусадебных участков – чтобы дворы не захламлялись сухой травой и мусором. В правительстве подчеркнули, что в 2024 году на обеспечение первичных мер пожарной безопасности направлено более 817 миллионов рублей – почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Напомним, прошлый год стал рекордным по числу крупных природных пожаров. В конце апреля был почти уничтожен поселок городского типа Сосьва. 26 апреля в Сосьве сгорело более 100 домов, порядка 600 жителей остались без крова, два человека погибли. К осени для погорельцев построили новые дома. По одной из версий, природный пожар перекинулся на лесопилку, владелец которой не соблюдал правила безопасности, а оттуда – на жилые дома. Под следствием находятся управляющий лесопилкой и бывший специалист местной администрации по ГО и ЧС.

Добавим, по прогнозам синоптиков, эта весна не будет такой сухой и жаркой, как предыдущая. Волна тепла придет в регион после 2 апреля, дневная температура будет на уровне +8…+13 °C. Снежный покров сойдет на юге области к середине апреля, на севере – к концу. Такой засухи, как в прошлом году, не будет – количество осадков ожидается в пределах нормы или даже выше. Колебания температуры будут наблюдаться в течение всего апреля. Сильной жары в этом месяце не ожидается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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