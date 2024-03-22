Апрель на Урале будет прохладным. Снег растает нескоро

Апрель 2024 года в Свердловской области не будет похож на апрель предыдущего года. Температура воздуха будет ниже, а осадков выпадет больше.

Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии Галина Шепоренко. По ее словам, в ближайшее время погода в регионе будет переменчивой. Один день на следующей неделе, 26 марта, станет очень теплым – воздух прогреется до +12 °C, а 27-28 марта в регион придут снегопады, а за ними – арктические массы воздуха. Столбики термометров по ночам будет опускаться до -10 °C, на севере области – до -15°. Таяние снега замедлится.

Волна тепла придет в регион после 2 апреля. Начиная с 3 апреля в дневное время будет тепло, до 8-13 градусов выше нуля. Снежный покров сойдет на юге области к середине апреля, на севере – к концу. Такой засухи, как в прошлом году, не будет – количество осадков ожидается в пределах нормы или даже выше. Колебания температуры будут сохраняться в течение всего апреля. Сильной жары в этом месяце не ожидается.

Уровень половодья ожидается в пределах нормы, возможно, вода поднимется на 1-2 метра. Затопления можно ждать там же, где и всегда – в районах Ирбита и Ницы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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