У подставных владельцев карт стали отсуживать украденные мошенниками миллионы

Подставные владельцы банковских карт, которые отдают их мошенникам для вывода украденных у людей денег, станут возмещать ущерб жертвам киберпреступников. О складывающейся практике по взысканиям с дропов рассказал заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

«Только за прошлый год в защиту прав пострадавших от киберпреступлений по всей стране в суды было направлено около 9 тысяч исков различных категорий на сумму более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Так что можно ли взыскать деньги непосредственно с дроперов? Я отвечу: «Да». В Генеральной прокуратуре такая практика наработана», – подчеркнул он.

Зайцев привел в пример историю екатеринбургской пенсионерки, которая, доверившись мошенникам, перевела на указанный ими счет 1 млн рублей. Местная прокуратура обратилась с иском в суд – о взыскании потерянных денег именно с владельца карточки, а не конечного получателя. «Иск судом был удовлетворен, и хотя средства пока не возвращены, но прокурором сейчас осуществляется контроль в рамках исполнительного производства», – добавил Зайцев.

Представитель Генпрокуратуры также рассказал о похожей истории в Саратовской области, там мошенники обманом вынудили инвалида перевести им 615 тысяч рублей. «По иску прокурора в отношении дропа денежные средства инвалиду удалось возвратить. Подобные факты есть практически в каждом регионе страны», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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