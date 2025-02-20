Центробанк: каждый месяц дроперами становятся 80 тысяч человек

Более 10 миллионов граждан России являются потребителями услуг теневого бизнеса. Об этом сообщила на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Полякова.

«Простые, на первый взгляд, B2B-переводы с карты на карту и со счетов на счет стали основным способом оплаты запрещенных товаров и наркотиков в интернете. Мы видим, что

прием ставок нелегальных казино осуществляется с использованием B2B-переводов. С их помощью продается криптовалюта, нелегальными криптообменниками оплачивается пиратский контент. Такие переводы составляют значительные объемы всей теневой экономики нашей страны», – отметила Ольга Полякова на сессии, посвященной противодействию преступного банкинга.

Вторая проблема, которая беспокоит финансовых экспертов, – это активное вовлечение в дроперство большого количества граждан. Как отметил представитель Росфинмониторинга Антон Лисицын, около 40% дроперов – молодые люди до 30 лет (дроперы – это подставные лица, которые соглашаются оформить банковские карточки на свое имя и передать их в пользование мошенникам, чтобы те могли вывести туда похищенные деньги). Часто они получают банковские карты по фиктивным документам.

По данным ЦБ РФ, каждый месяц дроперами становятся порядка 80 тысяч российских и иностранных граждан. «В буквальном смысле этих людей привозят автобусами к отделениям банков и выстраивают в две очереди. Одна очередь на получение банковской карты, а вторая – уже на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств. Масштаб этой проблемы, конечно, нас очень сильно беспокоит», – отметила Ольга Полякова.

По ее словам, в 2024 году Центробанк подключил инструменты ПОД/ФТ (законы о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, – прим. ред.) для борьбы с высокорисковыми В2В-операциями. Банки стали выявлять дроперов в проактивном режиме, то есть еще до того, как поступит жалоба клиента или информация от правоохранительных органов. Это позволило сократить сроки выявления подставных владельцев банковских карт с одного месяца до нескольких дней, и даже часов.

«Объемы операций теневого бизнеса к концу 2024 года снизились в три раза, а стоимость одной дроперской карты выросла в пять раз. Сейчас она стоит порядка 30 тысяч рублей. Комиссия, которую теневой бизнес платит за такой вид операций, возросла с 5% до 12-15%. Мы создаем максимально неудобные условия для ведения теневого бизнеса. Несмотря на это борьба с дроперами похожа на бег по кругу. Чем быстрее банки выявляют дроперов и закрывают счета, тем быстрее появляются новые. Это тревожная тенденция, которая ведет, с нашей точки зрения, все к большей криминализации населения», – отметила зампред Центробанка.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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