Осужден 16-летний подросток, убивший 17-летнюю подругу

В Екатеринбурге вынесен приговор подростку, который в августе 2023 года убил свою 17-летнюю подругу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, вечером 6 августа 2023 года в квартире дома по улице Надеждинской подросток, которому тогда было 16 лет, поссорился с девушкой, избил ее, а затем ударил ножом в шею. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Также суд взыскал в пользу родственников погибшей компенсацию морального вреда на общую сумму 3,5 млн рублей.

«Молодые люди, по предварительным данным, около часа шумно выясняли отношения, но мирно разрешить вспыхнувшую ссору, к большому сожалению, не смогли. По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной убийства могла послужить ревность», – сообщил ранее пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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