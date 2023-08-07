В Екатеринбурге 16-летний парень из ревности убил 17-летнюю подругу

В Екатеринбурге 16-летний подросток, приревновав, убил свою 17-летнюю подругу. Это произошло накануне поздно вечером в квартире на улице Надеждинской. Молодой человек задержан, он написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, трагедия произошла в однокомнатной квартире на Сортировке.

«Молодые люди, по предварительным данным, около часа шумно выясняли отношения, но мирно разрешить вспыхнувшую ссору, к большому сожалению, не смогли. По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной убийства могла послужить ревность», – сообщил Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил, что уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний местный житель, который написал явку с повинной, сознавшись в содеянном. Прокуратура Свердловской области поставила расследование дела на контроль.

«Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних территориального ОВД тщательно выясняют круг связей, знакомых участников криминальной истории, условия проживания, отношения в семьях, и что конкретно могло стать точной причиной жуткого происшествия. Эту работу представители МВД осуществляют в тесном взаимодействии с нашими коллегами из регионального Следственного комитета», – отметил полковник Горелых.

В рамках расследования уголовного дела уже проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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